СМИ: в Афганистане разбился военный вертолет

ТАСС, 11 ноября. В результате крушения военного вертолета в районе Хесарак провинции Нангархар погибли два человека, двое получили ранения. Об этом в среду сообщил телеканал 1TV со ссылкой на министерство обороны страны.

Согласно данным министерства, вертолет разбился поздно вечером во вторник. В результате несчастного случая погибли два человека (член экипажа и военнослужащий), двое получили ранения. Причиной крушения стала техническая неисправность.

В свою очередь телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщает о крушении двух военных вертолетов и по меньшей мере десяти погибших.