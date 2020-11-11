Умер премьер-министр Бахрейна

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер в среду. Об этом, как передает информационное агентство BNA, объявил королевский двор.

В стране объявлен недельный траур. Похороны принца пройдут после того, как его тело будет доставлено на родину из США.

Глава правительства умер в американской клинике, где проходил лечение, не дожив две недели до 85-летия. Он родился 24 ноября 1935 года, был вторым сыном короля Сальмана бен Хамада Аль Халифы и его жены Мозы бинт Хамад Аль Халифы.

Халифа бен Сальман был назначен эмиром на пост премьера 15 августа 1971 года - на следующий день после провозглашения независимости, он возглавлял правительство до самой смерти. Стал долгожителем на посту премьера, считалось, что он занимает свой пост дольше всех в мире. Сыграл значительную роль в строительстве государственного управления и модернизации Бахрейна. В соответствии с конституцией 2002 года часть его полномочий перешла королю, который получил право назначать и увольнять министров. Принц Халифа бен Сальман Аль Халифа считался самым богатым членом правящей семьи и одним из крупнейших бизнесменов в королевстве.