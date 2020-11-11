Макрон осудил атаки исламистских террористов в Мозамбике

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нападения террористов в Мозамбике и призвал дать международный ответ. Соответствующее заявление французский лидер сделал в среду в своем Twitter.

"В Мозамбике более 50 человек были обезглавлены, женщины похищены, деревни разграблены и сожжены, - написал Макрон. - Исламистский терроризм - это международная угроза, которая требует международного ответа".

На севере Мозамбика уже третий год подряд фиксируется рост активности террористов. Речь в первую очередь идет о группировках "Аш-Шабаб" и "Центральноафриканская провинция ИГ" (ISCAP). Первая ранее объявила о присоединении к террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), вторая является структурой экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Главари "Аш-Шабаб" и ISCAP ставят своей общей целью создание на территории Мозамбика исламистского государства. Отряды боевиков ISCAP захватили 12 августа и удерживали в течение нескольких недель один из портовых городов на севере страны - Мосимбоа-да-Прая.

За последние три года на севере Мозамбика от рук террористов, согласно подсчетам неправительственной организации ACLED, погибли более 900 человек. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 300 тыс. жителей бежали из провинции Кабу-Делгаду в другие части страны, спасаясь от насилия.