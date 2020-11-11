США назвали необоснованным решение Белоруссии выслать британских дипломатов

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "необоснованным и неоправданным" решение белорусских властей выслать из страны британских дипломатов и выражают солидарность властям Великобритании. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейла Брауна.

"Соединенные Штаты выражают солидарность с Великобританией и осуждают преследование и высылку 9 ноября двух британских дипломатов из Белоруссии. Этот необоснованный и неоправданный акт белорусских властей является лишь последней на данный момент попыткой скрыть притеснения и репрессии, с которыми ежедневно сталкиваются белорусы, в том числе активисты и представители СМИ, в борьбе за демократию", - заявил американский дипломат.

"Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов с привлечением независимых наблюдателей", - заключил Браун.

Госсекретарь США Майкл Помпео также разместил это заявление в Twitter.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, власти Великобритании выслали из страны двух белорусских дипломатов в качестве симметричного ответа на действия Минска.

В понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск принял решение объявить двух дипломатов посольства Великобритании персонами нон грата из-за "подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц".