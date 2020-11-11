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Кризис в Белоруссии

Тихановская: белорусская оппозиция не будет обсуждать реформу конституции с властями

Мирные белорусы прошли "слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей", отметила экс-кандидат в президенты страны

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не будет обсуждать реформу конституции с властями страны. Соответствующее заявление приводится в среду в Telegram-канале Тихановской.

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"Мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы конституции, а новые свободные выборы", - заявила она.

Тихановская добавила, что оппозиция хочет "настоящего диалога". "Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко. Честно выполните эти условия - и представители народа сядут за стол переговоров", - сказала Тихановская.

Ранее в среду белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил о создании нового органа, претендующего на то, чтобы представлять оппозицию в диалоге с властями. По его словам, органы юстиции Белоруссии зарегистрировали учреждение "Круглый стол демократических сил" в качестве "оператора национального диалога от оппозиции". По его словам, созданный орган взаимодействует с Координационным советом белорусской оппозиции.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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