NYT: Госдеп при Байдене может возглавить бывший посол США в России

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США в администрации Джозефа Байдена, объявившего о своей победе на выборах, может возглавить Уильям Бернс, занимавший пост посла США в России в 2005-2008 годах. Об этом сообщила в среду газета The New York Times , опубликовавшая перечень возможных претендентов на руководящие посты в новой администрации.

Как напомнила газета, Бернс, занимающий ныне пост президента частной некоммерческой организации Фонд Карнеги за международный мир, был ранее помощником госсекретарей США Уоррена Кристофера и Мадлейн Олбрайт, а в 2011-2014 годах занимал пост заместителя госсекретаря США. На этот пост может быть также выдвинута Сьюзан Райс, бывшая помощником по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы или сенатор Крис Кунс, член сенатского комитета по иностранным делам, которого The New York Times называет одним из ближайших друзей Джозефа Байдена.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) может возглавить Том Донилон, занимавший пост помощника президента по национальной безопасности в администрации Барака Обамы. Донилон, отметила газета, работал с Байденом с 1987 года, когда Байден впервые выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Возможными кандидатами на пост главы ЦРУ могут быть Аврил Хейнс, занимавшая пост заместителя директора ЦРУ и заместителя помощника президента по национальной безопасности, а также Майкл Морелл, бывший заместитель директора ЦРУ.

Кандидатами на пост директора национальной разведки газета называет бывшего заместителя директора национальной разведки в администрации Трампа Сьюзан Гордон, проработавшую в органах разведки 40 лет, а также Лизу Монако, советника по вопросам внутренней безопасности в администрации Барака Обамы. Кандидатом на пост помощника президента по национальной безопасности газета называет Энтони Блинкена, бывшего заместителя госсекретаря США при администрации Барака Обамы.

Минобороны, Минэнергетики и Министерство внутренней безопасности

На пост министра обороны США, по данным газеты, может быть выдвинута сенатор от штата Иллинойс Тамми Дакуорт, участвовавшая в боевых действиях в Ираке в 2004 году и потерявшая обе ноги при катастрофе вертолета. В администрации Барака Обамы она занимала пост помощника министра по делам ветеранов. Еще одним кандидатом на этот пост газета называет бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, которая была советником предвыборного штаба Байдена.

Возможными кандидатами на пост министра энергетики The New York Times называет губернатора штата Вашингтон Джей Инсли, выдвинувшего инициативу закрытия к 2030 году всех электростанций, работающих на угле, физика-ядерщика Эрнеста Моница, занимавшего пост министра энергетики в администрации Барака Обамы и бывшего заместителя министра энергетики в администрации Барака Обамы Элизабет Шервуд-Рэндалл, которая курировала деятельность Управление по ядерной безопасности.

Министерство внутренней безопасности могут возглавить член Палаты представителей от штата Флорида Вал Демингс, занимавшая пост начальника полиции в Орландо (штат Флорида) и имеющая 27-летний опыт работы в правоохранительных органах или Алехандро Майоркас, при администрации Барака Обамы участвовавший в переговорах с Кубой.

Претендентами на пост министра юстиции, по прогнозам The New York Times может быть генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бисерра, экс-сенатор от Алабамы Даг Джонс, председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес или бывший заместитель министра юстиции в администрации Барака Обамы Салли Йейтс.

Как отметила The New York Times, при выдвижении кандидатов на министерские посты Джозеф Байден должен, с одной стороны, умиротворить левое крыло Демократической партии, а с другой стороны - добиться поддержки со стороны республиканцев, которые, вероятно, будут иметь большинство в Сенате и поэтому Байден, вероятно, включит в свой кабинет кого-то из республиканцев с тем, чтобы наладить с ними отношения.