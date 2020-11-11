NBC: республиканцы получают половину мест в Сенате после переизбрания Салливана от Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Дэн Салливан победил на выборах в штате Аляска, увеличив шансы его однопартийцев сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США. Такие подсчеты приводит в среду телекомпания NBC .

Переизбрание Салливана доводит количество мест у Республиканской партии в Сенате (100 мест в целом) до 50 против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в штате Джорджия, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

Возможное утверждение Камалы Харрис вице-президентом США предоставляет демократам преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник был единогласно переизбран, глава демократического меньшинства Чак Шумер также сохранил свои полномочия.

По данным NBC и других СМИ, Демократическая партия Соединенных Штатов обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Демократы получили в нижней палате как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство.

3 ноября американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока официально не определен, хотя американские СМИ уже отдали победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Чтобы стать избранным президентом, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков.