В Великобритании предвкушают работу с администрацией Байдена по России и Китаю

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Британские власти ожидают плодотворного сотрудничества с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена по различным международным темам, в том числе по России, Китаю и Ирану. Об этом в среду заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Мы предвкушаем работу с избранным президентом по ряду международных тем, включая Китай, Иран и Россию. Мы также привержены сотрудничеству в сфере защиты прав человека по всему миру", - отметил представитель главы британского правительства, слова которого приводит агентство PA.

По его словам, телефонный разговор между Джонсоном и Байденом, состоявшийся во вторник, "прошел в положительном ключе". "Они обсудили важность завершения процесса выхода Великобритании из ЕС таким образом, чтобы он не нарушал Соглашение Страстной пятницы (договоренность между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии, положившая конец многолетнему конфликту между протестантской и католической общинами Северной Ирландии - прим. ТАСС). Премьер-министр заверил избранного президента в том, что Brexit пройдет надлежащим способом", - подчеркнул он.

Представитель Джонсона указал, что во время разговора глава правительства заявил о "поддержке НАТО" и о приверженности Лондона выделять 2% ВВП на оборону и безопасность. Сам Джонсон охарактеризовал этот разговор как "возвращение к привычному типу отношений между Лондоном и Вашингтоном".

Как сообщила во вторник канцелярия британского премьер-министра, Джонсон лично поздравил Байдена с избранием новым главой Белого дома, а также пригласил его посетить 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Это мероприятие в ноябре следующего года должен принять шотландский Глазго. Стороны также выразили желание провести личную встречу, одна из возможностей для которой откроется в конце следующего года в ходе саммита G7 в Великобритании.

Еще в субботу Джонсон в числе первых опубликовал адресованное Байдену письменное поздравление, выразив стремление как можно скорее приступить к сотрудничеству с новой американской администрацией, в том числе в сфере торговли. Соединенное Королевство и США уже полгода ведут активные переговоры, направленные на заключение соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.