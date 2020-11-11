WSJ: Байдену предстоит решить, как поступить с введенными Трампом санкциями

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Демократу Джозефу Байдену, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США, предстоит решить, какие из введенных действующей американской администрацией санкций сохранить, а какие ослабить, представители политика пока не раскрывают соответствующих планов. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Wall Street Journal .

В числе вызовов в сфере внешней политики, которые стоят перед избранным президентом Джо Байденом, будет вопрос о том, как поступить с рядом экономических санкций, являвшихся основным инструментом, который президент [США Дональд] Трампа применял в противостоянии с соперниками США, констатирует издание. Оно отмечает, что администрация Трампа ввела рестрикции в отношении более чем 3,5 тыс. физических и юридических лиц.

Новой администрации Байдена придется решить, какие санкции сохранить в качестве рычага влияния, о каких уступках попросить за ослабление данных мер, какие уроки извлечь из того, что Трамп пытался применять экономическое давление как универсальное средств во внешней политике, констатируется в материале. Как сообщает издание, представитель переходной команды Байдена отказался сообщить, как избранный президент может поступить с санкциями после вступления в должность.

В статье отмечается, что Байден, будучи вице-президентом в администрации 44-го президента США Барака Обамы, поддерживал применение санкций, чтобы привлечь Иран к переговорам, некоторые его советники заявили Конгрессу США, что угроза жестких западных санкций может быть эффективна, чтобы удержать Россию от вмешательства в американские выборы.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.