Додон призвал жестко реагировать в случае блокирования избирательных участков на выборах

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал правоохранителей жестко реагировать, если оппозиция вновь попытается блокировать доступ к избирательным участкам в ходе второго тура выборов президента 15 ноября. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу "Рен-ТВ Молдова".

"Это очень опасный прецедент, и здесь нужно реагировать жестко всем: и правоохранительным органам, и гражданскому обществу, и нашим международным партнерам. Они должны четко сказать о своей позиции, а не использовать двойные стандарты", - сказал Додон.

На выборах 1 ноября полиция зарегистрировала более 10 фактов блокирования дорог к участкам на правом берегу Днестра, которые были открыты для молдаван из непризнанного Приднестровья. Особенно серьезной была ситуация в селе Варница, где большую часть дня голосования дороги блокировала группа участников приднестровского конфликта, которую возглавил депутат парламента, перегородивший въезд в населенный пункт своим автомобилем. Под предлогом того, что якобы проводился организованный подвоз избирателей, они останавливали транспорт, включая рейсовые автобусы. После чего избирателям приходилось пешком идти к участкам несколько километров или возвращаться домой.

Как сообщал корреспондент ТАСС с места событий, полиция действовала уговорами, которые не всегда воспринимались демонстрантами. Додон сообщил, что по этим фактам прокуратурой были заведены уголовные дела.

Приднестровский вопрос

Президент обратил внимание, что этот конфликт серьезно отразится на урегулировании отношений с Тирасполем. "Это очень серьезный прецедент. <…> Именно из-за таких политиков у нас была дестабилизация в начале 1990-х годов, у нас была большая проблема в Гагаузии, потом война на Днестре", - объяснил президент.

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.