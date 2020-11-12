СМИ: Тайвань и США проведут первый раунд экономического диалога 20 ноября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 ноября. /ТАСС/. Тайвань и США проведут первое заседание в рамках нового механизма двустороннего экономического диалога 20 ноября. Мероприятие пройдет очно в Вашингтоне, а также в формате видеоконференции, сообщила в четверг газета "Тайбэй таймс" со ссылкой на администрацию острова.

Тайваньскую делегацию на переговорах в США возглавит заместитель министра экономики Чэнь Чжэнци. С американской стороны сопредседательствовать на заседании будет замглавы Госдепартамента Кейт Крач. В частности, речь пойдет об обсуждении цепочек поставок, взаимодействии в области развития сетей пятого поколения (5G), технологических проектов, инвестиций, энергетики.

О запуске механизма нового диалога было объявлено 31 августа. В тот же день власти Тайваня объявили о согласии снять ограничения на импорт американского мяса с гормональной добавкой рактопамин (стимулятор роста).

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Отношения с США

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты в материковом Китае.

В последние месяцы Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайванем. С 9 по 12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты китайских властей.

С 17 по 19 сентября в Тайбэе побывал заместитель главы Госдепартамента США Кейт Крач, ставший самым высокопоставленным чиновником, прибывшим на остров из-за океана с 1979 года. Поводом для его визита, который окрестили "эпохальным", стало участие в поминальной церемонии в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе. В дни пребывания американского дипломата Народно-освободительная армия Китая демонстративно провела военные маневры в зоне Тайваньского пролива.