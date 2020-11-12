СМИ: в Южной Корее постановили выплатить компенсацию перебежчику за обвинения в шпионаже

СЕУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Республике Корея обязал правительство страны выплатить денежную компенсацию перебежчику из КНДР и его семье за необоснованные обвинения в шпионаже. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

По его информации, Ю У Сон бежал в Республику Корея в 2004 году, в 2013 году его обвинили в шпионаже в пользу КНДР, позиция прокуратуры строилась в основном на свидетельских показаниях его сестры. Позже выяснилось, что девушка была вынуждена дать ложные показания под давлением, а часть иных доказательств следствия была сфабрикована. В 2015 году в ходе пересмотра дела мужчина был оправдан, после чего он и его родственники в судебном порядке потребовали компенсации.

Ю У Сон получит компенсацию в размере 120 млн вон ($108 тыс.), его сестра - 80 млн ($71 тыс.), отец - 30 млн вон ($27 тыс.).

"Прошло много времени с того инцидента, но виновные в фабрикации дела о шпионаже не понесли наказания. Важна не компенсация, а предотвращение подобных случаев в будущем", - сказал истец.

По официальной информации, в Южной Корее в 2019 году проживали свыше 33 тысяч бывших граждан КНДР. После прибытия в страну перебежчики проходят тщательную проверку со стороны южнокорейских органов безопасности.