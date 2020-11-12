Абэ заявил, что Суга может вновь принять участие в выборах главы правящей партии Японии

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга может вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут осенью 2021 года. Такое мнение в интервью агентству Kyodo высказал в четверг предшественник Суги на посту главы японского правительства Синдзо Абэ.

"Я думаю, будет естественным, если [Суга] вновь выдвинет свою кандидатуру. На прошлых выборах председателя он заручился подавляющей поддержкой", - передает агентство слова Абэ.

14 сентября на съезде ЛДП Ёсихидэ Суга абсолютным большинством голосов был избран ее новым председателем. 16 сентября он был утвержден в должности премьера на заседании обеих палат парламента Японии. Согласно партийному уставу, Суга будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Синдзо Абэ. Затем пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.