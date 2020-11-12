Защита Януковича назвала ожидаемым отказ суда Украины рассмотреть иск экс-президента

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Отказ Верховного суда Украины удовлетворить кассационную жалобу экс-президента страны Виктора Януковича о защите чести и достоинства против бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко был ожидаем. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в адвокатском объединении "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы Януковича.

Защита бывшего главы государства считает, что Луценко, делая заявления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году, солгал на весь мир, а затем отказался от своих слов, чтобы выиграть дело. "Отказ Верховного суда [Украины] в иске Виктора Януковича против экс-генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации был ожидаем. Ранее экс-генпрокурор через представителей в суде фактически отказался от своих обвинений в адрес Виктора Януковича. В частности, заявлено, что информация, которую Юрий Луценко огласил 28 мая 2018 года в ООН, о якобы похищенных $40 млрд и возвращенных на Украину $1,5 млрд не касалась Виктора Януковича лично, а носила общий характер", - отметили в объединении.

По мнению защиты, поведение генпрокурора свидетельствует о том, что на Генассамблее он говорил неправду. "Согласно позиции Юрия Луценко, заявление являлось ничем иным, как метафорой и оценочным суждением. Иными словами, генеральный прокурор фактически солгал на весь мир с трибуны ООН, ввел в заблуждение не только украинское общество, но и Организацию Объединенных Наций", - заявил управляющий партнер "Авер Лекс" Ольга Просянюк, комментарий которой ТАСС предоставили в адвокатском объединении. Просянюк напомнила, что Янукович никогда не был участником уголовного дела о якобы присвоении $40 млрд и возвращения в бюджет $1,5 млрд, ему не предъявлялось обвинение, его не привлекали в качестве свидетеля.

В объединении также отметили, что рассмотрение дела о защите чести и достоинства Януковича, инициированное им, затягивалось "всеми возможными способами". "Судебное разбирательство о признании этих сведений недостоверными и об их опровержении тянулось два года. За это время Юрий Луценко ни разу не явился в суд, чтобы лично подтвердить правдивость своего выступления в ООН", - подчеркнула адвокат.

Судебные разбирательства

В мае 2018 года Луценко, выступая в штаб-квартире ООН, заявил, что "бывший президент Украины и его преступная организация, убегая из страны, присвоили свыше $40 млрд". "Прежде всего мы применили специальную конфискацию и вернули для национального развития в государственный бюджет Украины $1,5 млрд, которые были присвоены государственной мафией Януковича", - заявлял тогда генпрокурор Украины. В июне того же года Янукович обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о признании обнародованной информации недостоверной.

Однако Печерский районный суд Киева 13 марта 2020 года отказал Януковичу в удовлетворении иска. Суд посчитал, что озвученная Луценко в ООН информация не касалась лично бывшего президента Украины. Защита последнего обжаловала это решение, но 16 июля апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, после чего адвокаты подали кассационную жалобу в Верховный суд. Высшая инстанция посчитала решения предыдущих обоснованными и 4 ноября окончательно отказала в удовлетворении иска.