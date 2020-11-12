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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Франция намерена участвовать во встрече Минской группы по Нагорному Карабаху в России

На основе достигнутых договоренностей надо продвигаться к урегулированию конфликта, заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Франция примет участие во встречах Минской группы по Нагорному Карабаху на следующей неделе в Москве, а затем в ООН. Об этом в четверг заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в сенате.

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"Прекращение огня в Нагорном Карабахе - это хорошая новость, - отметил он. - Но надо, чтобы оно соблюдалось полностью". По его словам, "теперь на основе достигнутых договоренностей надо продвигаться к урегулированию конфликта". Министр напомнил, что для урегулирования этого кризиса была создана Минская группа, которая продолжает сейчас свою деятельность.

"Ее сопредседателями являются министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Майкл Помпео и я, - отметил французский министр. - На следующей неделе по ее инициативе планируются встречи в Москве, а затем в Нью-Йорке".

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АзербайджанАрменияРоссияФранцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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