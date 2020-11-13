WSJ: Минторг США временно отказался от введения ограничений на работу TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США временно отказалось от введения ограничений на работу социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов, которые должны были вступить в силу в четверг. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее данным, в американском Минторге решили временно отказаться от ввода ограничений на фоне продолжающихся судебных тяжб в связи с возможным запретом на работу социальной сети в США. Как уточняет издание, в торговом ведомстве подчеркнули, что одной из причин временной заморозки запрета стал продолжающийся процесс в окружном суде Филадельфии (штат Пенсильвания). В октябре судья в Филадельфии предварительно удовлетворил исковую жалобу, поданную тремя популярными пользователями TikTok, относительно неправомерности введения запрета на работу соцсети.

Кроме того, отмечает The Wall Street Journal, в настоящий момент в судах США рассматриваются еще два дела, связанные с возможным запретом на работу TikTok. Одно из них инициировано владеющей соцсетью китайской компанией ByteDance и рассматривается в суде столичного округа Колумбия.

В конце сентября этот суд временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении приложения TikTok из цифровых магазинов Google и Apple. При этом суд отклонил прошение о введении аналогичного запрета относительно решения властей об ограничении работы соцсети в стране с 12 ноября.