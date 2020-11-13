Министр обороны Японии приветствовал заявление Байдена о защите островов Сенкаку

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Японское военное ведомство считает крайне важным то, что Джозеф Байден подтвердил готовность США распространить действие японо-американского договора безопасности на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Нобуо Киси.

"Крайне важно то, что следующая американская администрация подтверждает обязательства в отношении Сенкаку и намерена укреплять сдерживающую мощь нашего союза, - сказал он. - Мы намерены тесно взаимодействовать с администрацией господина Байдена".

В четверг в ходе первого телефонного разговора с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой демократ Джозеф Байден, который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента США, заявил, что двусторонний договор о безопасности распространяется на острова Сенкаку, ставшие предметом спора между Токио и Пекином. Он, в частности, подтвердил, что в отношении этих территорий действует пятая статья этого документа, которая фактически гарантирует Японии военную помощь со стороны США в случае чрезвычайных обстоятельств.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке этих островов у частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону. Пекин считает Сенкаку своими исконными территориями, которые Токио незаконно захватил в конце XIX века.