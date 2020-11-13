Kyodo: Токио и Пекин согласовывают визит министра обороны Китая в Японию

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Токио и Пекин в настоящее время ведут согласование визита министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в Японию. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что изначально стороны пытались согласовать визит главы китайского оборонного ведомства в Японию, где Вэй Фэнхэ должен был бы встретиться со своим японским коллегой Нобуо Киси, еще на октябрь этого года. По данным Kyodo, согласование сроков визита продолжается, а в ближайшее время может состояться телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран.

Последний раз министр обороны Китая посещал Японию в ноябре 2009 года, а последняя встреча глав оборонных ведомств двух стран прошла в декабре прошлого года, когда Таро Коно, занимавший тогда пост главы Минобороны Японии, посетил Пекин. По данным Киодо, инициатором начала переговоров о возможном визите главы своего оборонного ведомства в Японию выступил Китай, который обратился к японской стороне с таким предложением в сентябре этого года.

Главной темой переговоров, если они состоятся, должна стать ситуация вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркивает Киодо. Отмечается, что тема активности КНР в Южно-Китайском море также будет в центре внимания.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.