Спецпредставитель США обсудил с послом Финляндии продление ДСНВ

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала обсудили в четверг ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Соответствующую запись Биллингсли разместил в Twitter.

"Рад видеть посла Финляндии в США для обсуждения согласия президента России [Владимира] Путина на предложение США о заморозке ядерных вооружений и важных остающихся вопросов, которые необходимо решить в рамках возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - написал он по итогам встречи в Госдепартаменте с послом. Других подробностей не приводится.

В Хельсинки 5 октября американский спецпредставитель и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели раунд консультаций по стратегической стабильности.

Хаутала приступил к работе в США в сентябре, до этого он являлся послом в Москве.

Как указал в четверг в интервью российским и иностранным СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров, США в последнее время выдвинули множество дополнительных условий продления договора, которые неприемлемы для России.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления договора на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.