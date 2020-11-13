Лукашенко считает коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает новый коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Об этом он заявил в пятницу во время интервью СМИ республики и ближнего зарубежья, передает агентство БелТА.

"Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", - сказал Лукашенко. Его полная цитата прозвучала в эфире телеканала "Беларусь-24".

"Парадоксально, - продолжил Лукашенко. - Но мы считаем это весомым аргументом [в пользу того], что Белоруссия состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал".