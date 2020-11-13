В Венесуэле заявили, что переговоры Путина и Мадуро могут пройти в декабре

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро могут состояться в декабре. Об этом заявила журналистам в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"Да, очень скоро, в следующем месяце", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Родригес не уточнила, в каком формате пройдут переговоры.

Кремль пока не сообщал об их подготовке.

Внешнее давление

Родригес заявила встрече с российскими предпринимателями, что санкционная политика США и давление не могут помешать российско-венесуэльскому сотрудничеству.

"Никакой вид экономической, финансовой или торговой войны не сможет разрушить то братство, дружбу и сотрудничество, которое существует между РФ и Венесуэлой. Россия - важное государство в создании новой геополитической конъюнктуры без гегемонии и с уважением к международному праву на основе принципов многостороннего подхода и с уважением правил ведения международной торговли", - сказала она.

По словам политика, администрация президента США Дональда Трампа всеми силами пыталась этому сотрудничеству помешать. "С идеологией превосходства президента Трампа появились принудительные, незаконные санкции, так называемые санкции, которые направлены на то, чтобы негативно повлиять на отношения между РФ и Венесуэлой, отношения, которые существуют между Венесуэлой и другими дружественными ей государствами. Это часть театра, который создала эта гегемонистская администрация. Они ведут свои экономические войны, и сотрудничество между Россией и Венесуэлой - это геостратегическая цель, которую нужно разрушить", - указала Родригес.

Она поблагодарила Россию "за гордость и смелость", которые позволяют ей не отказываться от взаимодействия с боливарианской республикой. "Хотелось дать новый виток этой работе и укрепить наше сотрудничество", - подчеркнула она.