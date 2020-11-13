Румынский фрегат прервал участие в миссии НАТО из-за заражения членов экипажа COVID-19

БУХАРЕСТ, 13 ноября. /ТАСС/. Румынский фрегат Regina Maria прибыл в пятницу в военный порт Констанца, прервав почти на месяц раньше намеченного срока участие в миссии НАТО в Средиземном море из-за заражения значительного количества членов экипажа новым коронавирусом. Об этом сообщил штаб ВМС Румынии.

"Из 235 членов экипажа 110 дали положительную реакцию на тест нового коронавируса, который был проведен 9 ноября в Турции, - указывается в сообщении. - В ходе возвращения в Румынию у военных моряков на борту не возникло особых проблем со здоровьем, большинство заразившихся являются бессимптомными, и только у четверых появились легкие симптомы COVID-19 (кашель, температура, потеря чувства вкуса и обоняния)".

Согласно стандартной процедуре, все заразившиеся военные пройдут медосмотр, а врачи примут решение о госпитализации или изоляции в домашних условиях. Здоровые моряки, которые были в контакте с заразившимися, будут помещены на карантин.

Фрегат Regina Maria находился в восточном бассейне Средиземного моря для выполнения в период 27 октября - 7 декабря в составе постоянной военно-морской группировки НАТО SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) задач по наблюдению за навигацией и сдерживанию возможных угроз на южном фланге НАТО.

В период дислокации фрегат с вертолетом Puma Naval и отрядом сил специального назначения на борту принимал участие в операции НАТО Sea Guardian под руководством Командования объединенных военно-морских сил НАТО (MARCOM), а также в проведенных ВМС Турции 2-9 ноября международных учениях по борьбе с подводными лодками Mavi Balina 2020. Операция Sea Guardian проводится НАТО с 2016 года, для участия в ней Румыния с 2017 года ежегодно направляет фрегат.