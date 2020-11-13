Голландская прокуратура предлагает отклонить большинство ходатайств защиты по делу MH17

ГААГА, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов считает необходимым отклонить практически все ходатайства о проведении дополнительных расследований, которые подала защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил в пятницу прокурор Тейс Бергер.

"Мы считаем, что почти все ходатайства защиты должны быть отклонены, - отметил он. - Во-первых, потому что уже проведено тщательное и продолжительное расследование. Совместная следственная группа собрала такой большой объем данных и изучила столько возможных сценариев, в том числе самых невероятных, что осталось не так много моментов для расследований с целью установления виновности или невиновности обвиняемых".

В деле, заметил Бергер, уже имеются показания свидетелей, которые утверждают, что видели в небе военные самолеты, заявления российских властей, которое отрицают причастность 53-й зенитно-ракетной бригады к крушению, и перехваченные телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о невиновности Пулатова. "Но это не может служить основанием для проведения защитой собственного расследования", - уверен прокурор.

"Даже заслушав эти ходатайства, остается непонятным, какие имеющие отношение к делу вопросы могут быть заданы тем свидетелям или экспертам, которых защита предлагает допросить, - продолжил Бергер. - Большая часть информации уже приобщена к делу. Также не имеет смысл требовать допроса людей, которых невозможно найти или которые погибли". В заключении он также напомнил, что ряд требований защиты по проведению дополнительных расследований был одобрен в июле. В частности, адвокатам было разрешено исследовать обломки самолета со своими экспертами, а также привлечь специалистов концерна "Алмаз-Антей" для внесения ясности в вопросы, как действует ЗРК "Бук" и как установить место запуска ракеты.

Крушение и суд

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.