Берлин и Париж приветствовали завершение подготовки к открытию пунктов пропуска в Донбассе

БЕРЛИН/ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Франция и ФРГ приветствуют завершение подготовки к открытию двух новых пунктов перехода через линию соприкосновения в Донбассе, однако настаивают на увеличении их количества. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении министерств иностранных дел двух государств.

"Мы приветствуем создание двух новых пунктов пересечения на линии соприкосновения, в результате чего количество пунктов пропуска достигло семи на общей протяженности около 450 километров", - отмечают европейские дипломаты. По их словам, это способствует облегчению "тяжелой доли жителей востока Украины" с приближением зимнего периода и свидетельствует о выполнении Киевом обязательств, принятых на себя по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, состоявшегося в декабре 2019 года.

В то же время они ожидают, что количество пунктов перехода увеличится благодаря посреднической роли России в переговорах с ополчением Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). "Мы ожидаем, что Россия и ополчение смогут немедленно открыть все существующие пункты перехода на линии соприкосновения в регионе Донецка, - гласит коммюнике. - Призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения договоренностей".

Данные пункты в Золотом и Счастье должны были открыться еще 10 ноября, однако, как утверждают МИД ФРГ и Франции, этого не произошло в виду нарушения достигнутых на заседании трехсторонней группы договоренностей представителями ополчения. Берлин и Париж напоминают в этом контексте, что Россия ведет прямые переговоры с Украиной в рамках трехсторонней группы и "принимает на себя общую ответственность за выполнение" требований соглашения, подписанного в Париже. "Конфликт не может продолжаться в ущерб населению, разногласия не должны усугубляться", - подчеркивается в совместном заявлении МИД двух стран.

Также Берлин и Париж привержены полной реализации решений саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) от 9 декабря 2019 года. "Германия и Франция по-прежнему придерживаются цели полной реализации соглашений саммита, прошедшего 9 декабря 2019 года", - отмечается в тексте.