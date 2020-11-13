Член оппозиционного совета Белоруссии Алана Гебремариам помещена в СИЗО КГБ

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали члена Координационного совета оппозиции Алану Гебремариам и поместили ее в СИЗО Комитета госбезопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба оппозиционного совета.

"Член основного состава КС Алана Гебремариам является подозреваемой по ст. 342 ч. 1 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") и находится в данный момент в СИЗО КГБ", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что мера пресечения в отношении задержанной должна быть выбрана к 15 ноября.

Правоохранительные органы 12 ноября провели у Гебремариам, являющейся также представителем экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов, обыски. После этого связь с Гебремариам пропала.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции для передачи власти.

Многие лидеры оппозиции уже выехали за рубеж, опасаясь преследования в стране.