Лукашенко: Зеленскому надо опасаться, чтобы его не назвали по имени без должности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Украинский лидер должен сейчас опасаться, чтобы его не назвали просто Владимиром Зеленским, а не президентом. Об этом заявил в пятницу глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече с представителями местных СМИ и журналистами из стран ближнего зарубежья.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа", - подчеркнул он, отвечая на вопрос телеканала "112 Украина" о том, на каком уровне ведется диалог с Зеленским, который сказал, что в связи с событиями в Белоруссии после выборов будет обращаться к собеседнику, просто называя его Александром Лукашенко, без слова "президент".

При этом белорусский лидер добавил: "Грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского молчала".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее огласил официальную позицию властей Украины, в соответствии с которой в общении с президентом Белоруссии представители Киева будут называть его только по имени - Александром Лукашенко, без указания должности главы белорусского государства, с 5 ноября. Именно тогда истек пятилетний срок полномочий Лукашенко (после выборов 2015 года). Таким образом, Украина, следуя позиции ЕС, не считает Лукашенко избранным лидером Белоруссии.

В Белоруссии проходят массовые акции протеста со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.