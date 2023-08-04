Сторонники главы Гагаузии устроили пикет у парламента автономии

Они требуют утвердить представленный Евгенией Гуцул состав нового исполнительного комитета

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в Комрате Народное собрание (парламент) автономии с требованием утвердить представленный ей состав нового исполнительного комитета. Акция у здания, где собрались депутаты для обсуждения этого вопроса, проходит мирно, у его входа выставлены кордоны полиции, которая не вмешивается в действия депутатов.

Заседание Народного собрания проходит за закрытыми дверями, без участия журналистов, однако идущие между депутатами жаркие дебаты, как и протест, транслируются в социальных сетях.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул. После этого выборы признала законными Апелляционная палата Комрата. 19 июля прошла инаугурация Гуцул, на которую отказалось приехать высшее руководство Молдавии, а 27 июля она представила состав исполкома автономии, который должен одобрить местный парламент.

Первая попытка его утверждения была запланирована на 28 июля, однако этот вопрос был исключен из повестки заседания парламента. Как объяснил спикер Дмитрий Константинов, некоторые члены будущего правительства автономии не знают гагаузский язык, а потому не могут управлять автономией.

По закону Гагаузии, глава автономии вправе досрочно распустить Народное собирание, если депутаты не утвердят состав исполкома в течение 45 дней с момента внесения предложения о его утверждении или отклонят его дважды.