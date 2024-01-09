В Италии пытаются отменить мероприятия, посвященные Донбассу, как "пропагандистские"

Администрация Модена отзывает зал, снятый для проведения конференции и выставки на тему восстановления Мариуполя

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Власти города Модена отзывают зал, снятый для проведения 20 января конференции и выставки, посвященной восстановлению Мариуполя. Как корреспонденту ТАСС сообщили организаторы из культурной ассоциации "Россия - Эмилия-Романья", в мероприятии должны были участвовать генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин, журналист и президент Международного движения русофилов (MIR) Элизео Бертолази, а также журналист, работающий в Донбассе, Андреа Лучиди.

Мероприятие привлекло внимание как представителей местной украинской общины, так и некоторых видных представителей Демократической партии, которые публично обвинили организаторов в пророссийской пропаганде. Мэр Модены Джан Карло Муццарелли, представитель Демпартии, подчеркнул, что мэрия не имеет отношения к мероприятию, а просто предоставила помещение после одобрения просьбы культурной ассоциации. Позже он объявил, что "некоторые ораторы не соответствует ряду критериев, в том числе об уважении ценностей, закрепленных в конституции", процитировав запрет на распространение фашистской и расистской идеологии. В течение дня городской совет должен принять решение об отзыве площадки, в связи с чем мероприятие, скорее всего, придется отменить.

Как корреспонденту ТАСС рассказал президент ассоциации "Россия - Эмилия-Романья" Лука Росси, конференцию хотят провести на другой площадке. "Но найти зал, даже частный, очень сложно, никто не хочет предоставлять нам помещение", - поделился он. По его убеждению, решение властей - цензура, нарушающая "право на свободу слова". "Это настоящая политическая и медийная атака, намеренная цензура, продиктованная украинским посольством и политическим блоком Италии, который поддерживает Киев", - сказал он, добавив, что инициатива изначально была официально утверждена.

"Неугодный" фильм

Похожая ситуация сложилась в другом городе области Эмилия-Романья - ее административном центре Болонье, где давлению властей, также под нажимом украинских дипломатов и Демпартии, подверглась ассоциация, которая предоставила свой зал под демонстрацию художественной картины "Свидетель" Давида Дадунашвили об истории бельгийского скрипача, попавшего в руки ВСУ. Пока в итальянской ассоциации подтверждают показ, назначенный на 27 января. Хотя там указали на недопустимость цензуры, подчеркнули, что не являются организаторами просмотра.

Как отметил правообладатель фильма в Италии, основатель и автор канала "Донбасс Италия" Винченцо Лоруссо, "граждане имеют право на то, чтобы получать информацию из разных источников, угодны они или нет тем, кто создает атмосферу охоты на ведьм и пытается навязывать единственную точку зрения". Примечательно, что в Болонье полемика перешла на политический уровень после исключения из городского правящего большинства представителя "Зеленых" Давиде Челли после того, как он высказался против запрета показа и выразил желание посмотреть картину прежде, чем судить о ее художественном уровне и называть "пропагандистской". Лоруссо вспомнил, что никто не видел пропаганды в "Спасти рядового Райана" (1998) Стивена Спилберга или "Жизнь прекрасна" (1997) Роберто Бениньи, в котором немецкий концлагерь Освенцим освобождает танк с американским флагом. Он напомнил, что итальянская премьера "Свидетеля" состоялась в Риме в конце октября прошлого года, и уже запланирован целый ряд показов, в том числе в Турине в феврале, а потом в Милане. Со вступительным словом выступит Лучиди, который ведет собственный независимый Telegram-канал.