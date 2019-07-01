СМИ: над межкорейской демилитаризованной зоной заметили неопознанный летательный аппарат

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Неопознанный летательный аппарат был зафиксирован в небе над демилитаризованной зоной (ДМЗ) на границе двух Корей, где в минувшее воскресенье встречались президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

По данным южнокорейской разведки, объект был замечен радаром. "В настоящее время предпринимаются необходимые меры после того, как радар зафиксировал в небе над ДМЗ неопознанный летательный аппарат", - приводит агентство слова южнокорейских военных.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.