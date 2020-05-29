Пентагон приступает к созданию собственного прототипа сети 5G уже на пятой базе

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США приступает к созданию собственного прототипа мобильной связи пятого поколения (5G) на базе ВВС США Неллис (штат Невада). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона.

Оборонное ведомство планирует ввести систему в эксплуатацию к январю 2021 года. "Минобороны признает, что технология 5G имеет жизненно важное значение для сохранения военных и экономических преимуществ Америки, - отмечается в пресс-релизе Министерства обороны. - Мы рассчитываем начать строительство сети [на базе ВВС] Неллис в июле и ввести ее в эксплуатацию в январе следующего года". Тестирование сети пройдет в три этапа и займет год.

На базе будут установлены передвижные вышки сотовой связи, которые можно будет демонтировать менее чем за час. В тестировании будут задействованы мобильные операционные центры, где члены команды будут пользоваться сетью во время передвижения. Доступ к сети будут иметь только пользователи, участвующие в тестировании.

Неллис - пятая военная база, которую Пентагон выбрал для создания прототипа сети 5G и последующего тестирования. В ноябре прошлого года командование авиабазы Хилл (штат Юта) объявило, что будет тестировать новую технологию в условиях высокой загруженности. Тестированием 5G также займутся военная база Льюис-Маккорд (штат Вашингтон), база ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния), а также база снабжения Корпуса морской пехоты в Олбани (штат Джорджия).

О сети 5G

Стандарт 5G - пятое поколение мобильной связи. Оно позволяет увеличить скорость работы сети до одного гигабита в секунду, что в восемь-десять раз быстрее предыдущего поколения - 4G/LTE, при этом сократив до минимума задержки в передаче данных. В перспективе скорость может быть увеличена и до 10-20 гигабит в секунду. Новый стандарт поддерживает подключение до миллиона устройств на 1 кв. км покрытия, в то время как предел для 4G/LTE - 4 тыс. устройств. 5G частично будет задействовать уже используемые частоты, однако предусматривает установку дополнительных передатчиков для миллиметрового диапазона волн, ранее не применявшегося в сотовой связи. Эти передатчики будут обеспечивать высокоскоростную беспроводную связь в помещениях и в условиях плотной застройки, но при этом дальность приема с них будет небольшой, сопоставимой с Wi-Fi - порядка 10-50 м.

Предполагается, что к 2035 году экономический эффект от внедрения 5G составит 12 трлн долларов. Связь нового поколения позволит значительно шире использовать другие новые технологии, в том числе интернет вещей, обмениваться данными между беспилотными автомобилями и т. д.