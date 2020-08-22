Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе

ТАСС, 22 августа. Армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории. Об этом сообщается в субботу в Twitter армии Израиля.

"Террористы в Газе выпустили одну ракету по Израилю прошлой ночью. В ответ наши танки атаковали военные посты ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильская система ПВО "Железный купол" перехватила в пятницу ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по территории еврейского государства.