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Палестино-израильский конфликт

Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе

Ранее сообщалось, что израильская система ПВО перехватила ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по территории еврейского государства

ТАСС, 22 августа. Армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории. Об этом сообщается в субботу в Twitter армии Израиля.

"Террористы в Газе выпустили одну ракету по Израилю прошлой ночью. В ответ наши танки атаковали военные посты ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильская система ПВО "Железный купол" перехватила в пятницу ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по территории еврейского государства.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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