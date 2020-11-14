Жители Подмосковья могут получить разъяснение по блокировке соцкарт на "Доброделе"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области теперь могут получить разъяснение по блокировке социальных карт на портале "Добродел". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора Подмосковья.

"На портале "Добродел" появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по блокировке соцкарты жителя Подмосковья <...> Те, кто считают необоснованной блокировку карты - в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал "Добродел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для отправки сообщения на портале "Добродел" надо выбрать категорию "Социальная сфера" и подтему "Социальная карта". Специалисты проверят обоснованность блокировки, в случае ошибки карту разблокируют.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября временно заблокированы для проезда в общественном транспорте социальные карты граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.