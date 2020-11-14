{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Жители Подмосковья могут получить разъяснение по блокировке соцкарт на "Доброделе"

В случае ошибочной блокировки карту разблокируют

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области теперь могут получить разъяснение по блокировке социальных карт на портале "Добродел". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора Подмосковья.

"На портале "Добродел" появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по блокировке соцкарты жителя Подмосковья <...> Те, кто считают необоснованной блокировку карты - в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал "Добродел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для отправки сообщения на портале "Добродел" надо выбрать категорию "Социальная сфера" и подтему "Социальная карта". Специалисты проверят обоснованность блокировки, в случае ошибки карту разблокируют.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября временно заблокированы для проезда в общественном транспорте социальные карты граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Власти Подмосковья поддержат проект студентки МГУ для самозанятых инвалидов
Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что на следующей неделе состоится встреча с Дианой Цыганковой, где власти обсудят с ней реализацию ее идеи в области
Читать полностью