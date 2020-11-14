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Водителей в Подмосковье предупредили о гололедице на дороге в ночь на 15 ноября

Температура воздуха в регионе опустится до минус 2 градусов, возможны осадки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Автомобилистов в Подмосковье предупредили о гололедице на дорогах в ночь на воскресенье. Водителей просят быть внимательными на дорогах в регионе, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Минтранс Подмосковья предупреждает: на дорогах возможна гололедица. В ночь с 14 на 15 ноября температура воздуха снизится до минус 2 градусов, в некоторых округах возможны осадки и гололедица", - говорится в публикации.

Там уточняется, что для безопасности жителей Подмосковья спецштаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию в регионе, сегодня ночью дежурят дорожные службы. Министерство просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не ездить на летней резине.

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