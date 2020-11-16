В Подмосковье на 6% выросло число пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции, которые проходят лечение в домашних условиях, увеличилось на 6% за неделю. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания по главным темам региона сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"За прошедшую неделю выявили почти 4,5 тыс. новых случаев заражения. Всего число заразившихся приближается к 97 тыс. Выявление в сутки достигло 812 человек. Количество пациентов, проходящих лечение на дому, выросло на 6% и составляет 17 632 человека", - сказала Стригункова.

Кроме этого, она добавила, что в Подмосковье количество заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 10% за неделю. "Данная динамика держится на уровне двух последних недель", - уточнила Стригункова.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 97 467 случаев заражения, выздоровели 71 822 человека, умерли 1 811 пациентов.