В Подмосковье число новых случаев коронавируса за неделю выросло на 6%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Прирост количества выявленных заболевших коронавирусом составил 6% за неделю в Московской области. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства региона сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Число выявленных случаев за весь период пандемии - 102 802 человека. Прирост за неделю составил 6%. Среднее число выявлений за неделю в сутки - 901 случай, максимально было за субботу - 970 выявленных случаев заболевания. Среднесуточное число госпитализаций - 960 случаев - это среднее за неделю. На дому проходят лечение 19,6 тыс. человек", - сказала Стригункова.

Она отметила, что в регионе число госпитализированных пациентов с коронавирусом от 60 лет и старше уменьшилось на 1% и составило 53% от числа всех госпитализированных.

"За неделю дополнительно привлечено для работы в амбулаторном звене 590 волонтеров, <…> которые оказывают помощь нашим медикам. В первую очередь - доставка лекарств в колл-центре и работа с медицинской документацией", - добавила Стригункова.

Кроме этого, она отметила, что в Подмосковье прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом сохраняется на уровне 10%. "Наша динамика по ОРВИ не снижается, то есть прирост в 10% уже три недели мы сохраняем", - уточнила Стригункова.

По ее словам, почти 3 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа, план по вакцинации населения выполнен на 66%.