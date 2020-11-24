Почти 330 единиц медтехники закупили в детские поликлиники Подмосковья

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 330 единиц медицинского оборудования поступило в детские поликлиники Московской области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"С начала 2020 года в [детские] поликлиники Московской области поставлено 328 единиц медицинского оборудования для диагностики и лечения различных заболеваний. Это ультразвуковые аппараты, в том числе портативные, оборудование для исследования зрения, электрокардиографы и другая медицинская техника. Аппараты закуплены по поручению губернатора региона в рамках национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новое оборудование поступило в детские поликлиники Ивантеевской, Дубненской, Реутовской, Коломенской и других больниц региона.

"Мы стараемся уделять большое внимание не только привлечению медицинских кадров, созданию комфортных условий для работы специалистов, но и закупке современного медицинского оборудования. В этом году для детских поликлиник мы закупили в общей сложности 418 единиц медтехники, большая часть которой уже используется для оказания медицинской помощи маленьким пациентам", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.