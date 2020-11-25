Более 2,1 тыс. медработников привлекли в инфекционные госпитали Подмосковья за месяц

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,1 тыс. медицинских работников привлекли для работы в инфекционных госпиталях Московской области за месяц, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией мы продолжаем разворачивать дополнительные инфекционные койки. Важно не только открывать инфекционные госпитали, но и привлекать медицинские кадры. Только за последнюю неделю в наши инфекционные центры вышли на работу 111 медицинских специалистов, а всего за последний месяц - более 2,1 тыс. медработников", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Отмечается, что к работе в регион были привлечены специалисты среднего и младшего медицинского персонала.