Услуга по доставке готовых документов появится во всех МФЦ Подмосковья

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сервис по доставке готовых документов из МФЦ станет доступен во всех подмосковных центрах "Мои документы" к концу ноября, в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В условиях обострения ситуации с коронавирусом особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах. К концу ноября услуга появится во всех подмосковных центрах "Мои документы", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара.

Отмечается, что для доставки документов необходимо заполнить специальную форму "Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом" на сайте муниципального МФЦ или в офисе "Мои документы". При заполнении необходимо указать личные данные и номер заявки. После того, как документы будут готовы, их заберет курьер, свяжется с заявителем и уточнит дату и время доставки. Для получения необходимо предъявить паспорт, расписаться за доставку и оплатить ее.

В пресс-службе уточнили, что доставке подлежат не все документы. Полный перечень услуг, доступных для доставки курьерской службой, можно найти на региональном портале госуслуг.