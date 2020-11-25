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Услуга по доставке готовых документов появится во всех МФЦ Подмосковья

Ее планируют запустить к концу ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сервис по доставке готовых документов из МФЦ станет доступен во всех подмосковных центрах "Мои документы" к концу ноября, в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В условиях обострения ситуации с коронавирусом особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах. К концу ноября услуга появится во всех подмосковных центрах "Мои документы", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара.

Отмечается, что для доставки документов необходимо заполнить специальную форму "Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом" на сайте муниципального МФЦ или в офисе "Мои документы". При заполнении необходимо указать личные данные и номер заявки. После того, как документы будут готовы, их заберет курьер, свяжется с заявителем и уточнит дату и время доставки. Для получения необходимо предъявить паспорт, расписаться за доставку и оплатить ее.

В пресс-службе уточнили, что доставке подлежат не все документы. Полный перечень услуг, доступных для доставки курьерской службой, можно найти на региональном портале госуслуг.

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