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В отделении больницы в Подмосковье нашли скелет, пролежавший более трех лет

Назначена судебно-медицинская экспертиза

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Скелет более чем трехлетней давности обнаружен в патологоанатомическом отделении больницы в Подмосковье. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Раменскому организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в помещении патологоанатомического отделения больницы скелетированных останков тела человека, - сообщила Врадий. - По предварительным данным эксперта, смерть человека наступила от трех до пяти лет назад и не носила насильственный характер".

Следователи осмотрели место и получили объяснения от медицинских сотрудников. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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