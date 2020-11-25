Более 1 тыс. сотрудников социальных служб Подмосковья обзванивают жителей на самоизоляции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. сотрудников социальных служб в Московской области регулярно обзванивают жителей региона, находящихся на самоизоляции, чтобы выяснить, каково их самочувствие и в какой помощи они нуждаются. Ежедневно осуществляется около 50 тыс. звонков, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Социальные службы Подмосковья обзвонили уже свыше 1 млн пожилых жителей, которые соблюдают режим самоизоляции. В обзвоне участвуют более 1 200 сотрудников социальных служб. У жителей спрашивают про их самочувствие, нужна ли им какая-то помощь. Чаще всего нас просят помочь с доставкой продуктов питания и средств первой необходимости. Мы не оставляем без внимания все просьбы жителей", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она добавила, что жителям также рассказывают о существующих мерах поддержки и разъясняют важность соблюдения режима самоизоляции и использования средств индивидуальной защиты при выходе из дома.

2 ноября в Подмосковье был введен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Эта мера должна была действовать до 15 ноября, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил ее до 29 ноября.