Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах Подмосковья из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Туман и гололедица прогнозируются на территории Московской области с вечера среды и до утра четверга. Автомобилистам рекомендуют не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим на дорогах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Сегодня вечером и до утра четверга на территории Московской области ожидаются туман и местами гололедица, ветер до 10 м/с. Также в некоторых округах прогнозируют умеренные осадки в виде снега или мокрого снега. <...> Призываем автомобилистов быть аккуратными на дорогах, не совершать резких маневров, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений, быть предельно внимательными в зонах пешеходных переходов", - говорится в сообщении.

Также министерство напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в зонах пешеходных переходов.

В ведомстве отметили, что дорожные службы региона готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов.