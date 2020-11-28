В Подмосковье из-за пожара эвакуировали 46 постояльцев дома престарелых

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в доме престарелых "Доброта" в Раменском районе Подмосковья, эвакуированы 56 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"Из них десять - персонал, 28 - лежачие пациенты. Погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе. В главке добавили, что причиной происшествия стало короткое замыкание в электрощитовой в подвальном помещении.

К ликвидации ЧП привлекались 23 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России - три человека и одна единица техники.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС об эвакуации 36 постояльцев и десяти человек персонала из пансионата "Доброта" в поселке Ильинском на улице Ленинской, 16/4, где произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании. В результате пожара выгорел электрощиток в подвале. Площадь пожара составила 2 кв. м.

В данную новость были внесены изменения (11:54 мск) - добавлена информация МЧС, уточняются данные о числе эвакуированных