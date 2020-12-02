Около 830 автобусов предоставили перевозчики Подмосковья для помощи врачам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 830 автобусов предоставили перевозчики Московской области для доставки врачей к пациентам. На транспортных средствах ежедневно перевозят около 1,7 тыс. врачей, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Помощь от перевозчиков общественного транспорта Московской области началась в середине апреля и продолжается до сих пор. За 7,5 месяцев было перевезено более 233 тыс. медиков и свыше 17,2 тыс. пациентов. За последнюю неделю спрос на транспортные средства возрос - перевозчики предоставили уже 830 автобусов для помощи врачам. Транспортные средства ежедневно перевозят порядка 1,7 тыс. врачей на вызовы к пациентам", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

В пресс-службе пояснили, что перевозка осуществляется в 77 больницах региона. Автобусы задействованы в перевозке врачей в 52 городских округах.

В ведомстве уточнили, что задействованные автобусы, которые предоставили перевозчики "Мострансавто" и ГК "Ранд Транс", обозначены наклейками "Мы помогаем врачам", чтобы автомобилисты не преграждали выезд машин. "Между кабиной водителя и салоном установлены специальные перегородки, водители обеспечены специальными защитными костюмами, масками, перчатками и антисептиками. Салоны автобусов дезинфицируют до и после рейсов, а водители проходят ежедневное медицинское обследование", - рассказали в Минтрансе региона.