На станции Решетниково в Подмосковье с 13 декабря будет остановка 20 поездов "Ласточка"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двадцать скоростных пригородных поездов "Ласточка" будут останавливаться на подмосковной станции Решетниково Октябрьской железной дороги с 13 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

"С 13 декабря еще 20 скоростных пригородных поездов "Ласточка" будут останавливаться на станции Решетниково, расположенной в одноименном поселке Московской области. <...> На данный момент в будние дни на Решетниково останавливаются два поезда - по одному в сторону Твери и Москвы, по выходным - три поезда "Ласточка" в каждую сторону", - сказали в пресс-службе.

Поезда в сторону Москвы будут ежедневно останавливаться в Решетниково в 6:20, 7:17, 8:41, 10:23, 11:30, 13:32 (только по выходным), 14:45 (только по выходным), 15:48, 16:37, 18:40 и 19:25. Поезда в сторону Твери сделают остановку на станции в 6:38, 8:10, 8:52, 9:50, 10:57, 12:56 (только по выходным), 16:52, 19:00 и 22:10.

Время в пути от Решетниково до Москвы на "Ласточке" - около 1 часа 10 минут, а до Твери - порядка 35 минут. Разовый билет будет стоить 360 и 258 рублей соответственно, но пассажиры смогут сэкономить при покупке абонементов, сказали в пресс-службе.