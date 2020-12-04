Около 180 жителей Подмосковья стали лауреатами премии губернатора "Мы рядом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 180 жителей Московской области стали лауреатами премии губернатора Подмосковья "Мы рядом". Победители получили по 1 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Губернаторская премия #Мырядом - это история о людях, доброте и заботе. Андрей Воробьев поздравил лауреатов во время онлайн-церемонии, которую провел телеведущий Иван Ургант. Премия впервые прошла под новым названием. Победителями стали 180 жителей Подмосковья, каждый получил по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба, на соискание премии было подано около 10 тыс. заявок.

"Впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной - седьмой раз мы поощряем и благодарим самых добрых неравнодушных людей Подмосковья. <...> Особенно приятно мне сегодня посмотреть в глаза врачам, сказать слова благодарности за то, что вы спасаете людей. Тысячу причин можно было придумать, чтобы отказаться. Но люди, которых мы сегодня видим, очень добросовестно выполняют свою работу", - отметил Воробьев.

Как отмечается на сайте премии, награда вручается неравнодушным и активным жителям Подмосковья, совершившим героические и мужественные поступки, пришедшим на помощь, преодолевшим трудные жизненные ситуации и внесшим вклад в развитие региона.