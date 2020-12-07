Эксперт: в Московской области можно создать "кольцо наукоградов" с общим рынком труда

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Кольцо наукоградов", связанное современной транспортной логистикой и имеющее общий рынок труда, можно создать в Московской области. С таким предложением выступил в понедельник на заседании круглого стола "О состоянии и перспективах развития наукоградов Российской Федерации" в Совете Федерации академик Григорий Трубников, избранный директором Объединенного института ядерных исследований (Дубна).

"Мне кажется, в Подмосковье можно было бы создать… "наукоградское кольцо" - то есть наукограды Подмосковья, объединенные быстрой транспортной логистикой. Кроме того, можно было бы говорить и о специальной сети обмена данными, которые мы получаем, в том числе, в научных проектах", - сказал Трубников. Ученый подчеркнул, что модель наукоградов - это не только наука и технологии, это и привлекательная городская среда. Главным показателем развития наукоградов является рост городского населения - приток в город, а не убыль в мегаполисы, считает он.

"Можно было бы обсудить и такой элемент, как общий рынок труда. Биржи труда наукоградов должны максимально открыто и прозрачно обмениваться информацией. Советы директоров должны координировать рынок труда", - сказал Трубников. Аналогичным образом, отметил он, можно подойти и к решению жилищного вопроса.

"Сделать это для того, чтобы квалифицированные специалисты наукоградов уезжали не в мегаполис, а в хорошем смысле мигрировали между собой. Координировать рынок интеллектуального, высококвалифицированного труда между наукоградами - это была бы правильная история, которая бы работала на наш основной KPI - рост человеческого капитала в наукоградах", - заключил академик.

В Московской области расположены восемь наукоградов: Дубна, Жуковский, Королев, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино и Черноголовка.

Трубников, который ранее занимал должность первого вице-директора ОИЯИ, а до этого - пост первого заместителя министра науки и высшего образования РФ, в конце ноября стал директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Решение было принято на сессии комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ, которая прошла в понедельник. Трубников приступит к обязанностям с 1 января 2021 года.