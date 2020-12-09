В Подмосковье начали производство тестовых систем для выявления коронавируса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подмосковная компания "Эколаб" начала производство тестовых систем, предназначенных для выявления коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "Эколаб" оперативно отреагировала на развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Разработкой абсолютно новой для себя системы диагностики COVID-19 компания занялась еще в марте. После прохождения необходимых этапов регистрации тесты сразу же поступили на рынок. По итогам проведения конкурсных процедур компания уже реализовала более 54 тыс. тестов, из них около 48 тыс. реализовано в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что сегодня предприятие продолжает работать над новыми системами диагностики для точного выявления новых штаммов коронавируса, который постепенно мутирует.

"На базе ЗАО "ЭКОлаб" идет разработка тест-систем на методе иммунного блоттинга. Она позволит выявлять конкретный штамм вируса. В настоящее время подобных тест-систем в РФ не зарегистрировано. По планам разработчиков, потребуется еще около трех месяцев", - говорится в сообщении.

Подмосковная компания "Эколаб" является крупным производителем медицинских смесей и суспензий, а также входит в тройку крупнейших российских производителей диагностических препаратов.

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