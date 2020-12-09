В Подмосковье 110 педагогов смогут получить сертификаты на соципотеку

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прием заявок для подмосковных воспитателей на участие в программе "Социальная ипотека", по которой предоставляется субсидия на приобретение жилья, начнется с 11 января. В следующем году получить сертификат смогут 110 педагогов, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Московской области.

"С 11 января в Подмосковье стартует прием заявок для воспитателей на участие в губернаторской программе "Социальная ипотека". Они смогут подать документы до 19 февраля, с 1 марта по 2 апреля начнется прием документов для учителей, а с 12 апреля по 14 мая - для молодых педагогов", - цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ирину Каклюгину.

Она отметила, что в следующем году сертификат на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" смогут получить 110 педагогов.

"Прием документов будет осуществляться дистанционно, все желающие уже могут начинать готовить необходимый пакет документов. Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и не менее пяти лет для учителей, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. Главное условие - это работа в течение 10 лет в одной образовательной организации Подмосковья", - добавила Каклюгина.