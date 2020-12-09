В Подмосковье компания оштрафована на 800 тыс. рублей за незаконную добычу песка

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Горнодобывающая компания "Снежный ком" в Подмосковье оштрафована на 800 тыс. рублей за незаконную добычу песка вблизи деревни Дятловка городского округа Балашиха. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности компанию "Снежный ком". По договору компания должна была рекультивировать земли, но вместо этого на участке была организована добыча песка. При участии полицейских были отобраны пробы песчаной смеси на месте разработки и с кузовов самосвалов компании. Лабораторный анализ подтвердил их сходство по составу. Вина компании, занимавшейся добычей без лицензии, доказана, нарушители оштрафованы на 800 тыс. рублей, сейчас рассматривается вопрос о расчете вреда", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования региона Андрея Разина.

Глава Минэкологии отметил, что компания уже второй раз уличена в нарушениях. В сентябре она была оштрафована на 125 тыс. рублей за незаконное размещение в отработанных карьерах строительных отходов и грунтов.