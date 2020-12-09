Капсулу с посланием к потомкам и письмами ветеранов заложили в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Памятную капсулу с посланием потомкам и письмами ветеранов Великой Отечественной войны заложили в среду в Жуковском, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония с участием воспитанников "Юнармии", местных патриотических кружков, а также представителей общественности наукограда прошла на мемориальном кладбище "Быково", где расположен обелиск павшим в борьбе с фашизмом. Именно в его основание и была заложена капсула, о которой теперь напоминает временная табличка. В скором времени заменят на гранитную.

"Место было выбрано не случайно, ведь именно здесь похоронены воины, скончавшиеся от ран в располагавшихся поблизости госпиталях, и на этом же кладбище похоронены легендарные летчики и летчики-испытатели - Герои Советского Союза и России, жившие в Жуковском", - пояснил ТАСС глава города Юрий Прохоров.

Он особо отметил тот факт, что в капсулу, которую нужно вскрыть в 2045 году в честь столетия Победы, было запечатано не только послание от горожан, но и письма ныне живущих ветеранов-жуковчан. "Они оставили свои назидания потомкам, свои пожелания для них и воспоминания о сражениях", - сказал Прохоров. Он с сожалением констатировал, что из-за ситуации с распространением коронавируса и принимаемых из-за этого профилактических мер сами фронтовики принять участие в мероприятии не смогли. Однако каждый из них обязательно получит фотографии с торжественной церемонии.

Между тем Прохоров подчеркнул, что дата для закладки капсулы - День Героев Отечества - была выбрана не случайно. "Мы в этом плане уникальный город: в разные годы здесь проживали и проживают почти 100 Героев Советского Союза и России", - напомнил он.